Kanpur News: घरों को रोशन करने के लिए सज गया झालरों का बाजार

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झालर विक्रेताओं के मुताबिक शादी-विवाह, दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर झालरों की मांग बढ़ जाती है। कारोबार के लिहाज से उन्हें दिवाली का खास इंतजार रहता है। इस बार बाजार में झालरों की कई नई वैरायटी उपलब्ध हैं। सस्ती झालरों की भी भरमार है। बड़े बाजारों में ग्राहकों को थोक भाव पर भी झालरें बेची जा रही हैं। नगर के बाजार में भारतीय झालरों के साथ चाइनीज झालरों की भी खूब बिक्री हो रही है। भारतीय झालरों के मुकाबले चाइनीज झालरें सस्ती और आकर्षक होने के कारण ग्राहकों को लुभा रही हैं।माती रोड पर झालरों की बिक्री कर रहे दुकानदार अभिषेक ने बताया कि सस्ती होने की वजह से चाइनीज झालरों की बिक्री जरूर हो रही है, लेकिन कुछ लोग स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय उत्पादों की खरीदारी जरूरी है।बताया कि बाजार में 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक की झालरें उपलब्ध हैं। इसके अलावा लूप लाइट 900 रुपये में बिक रही है। जबकि झरना लाइट 300 व वाम व्हाइट लाइट 120 में बिक्री की जा रही है। कहा कि दिवाली के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इस बार अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है।