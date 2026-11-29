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पटकापुर के श्रीगणेश मंदिर स्थित गली में 16 नवंबर की भोर राधिका अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े वाहनों में आग लग गई थी। अपार्टमेंट में रहने वाली राखी साहू की बालकनी से गिरकर जबकि प्रांजुल बाथम की आग के धुएं में दम घुटने से मौत हो गई थी। मामले में फीलखाना पुलिस ने प्रांजुल के पिता अनिल बाथम की तहरीर पर बिल्डर प्यारे खान, पूर्व पार्षद मन्नू रहमान, मोहित तिवारी, शफीक और सरबजीत कौर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। विज्ञापन

मुख्य आरोपी मोहित तिवारी को पुलिस जेल भेज चुकी है जबकि आरोपी बिल्डर प्यारे खान की तलाश में दबिश दे रही है। उसका आसपास के जिलों में भी पता लगवाया जा रहा है। विज्ञापन विज्ञापन

पटकापुर के श्रीगणेश मंदिर स्थित गली में 16 नवंबर की भोर राधिका अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े वाहनों में आग लग गई थी। अपार्टमेंट में रहने वाली राखी साहू की बालकनी से गिरकर जबकि प्रांजुल बाथम की आग के धुएं में दम घुटने से मौत हो गई थी। मामले में फीलखाना पुलिस ने प्रांजुल के पिता अनिल बाथम की तहरीर पर बिल्डर प्यारे खान, पूर्व पार्षद मन्नू रहमान, मोहित तिवारी, शफीक और सरबजीत कौर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।मुख्य आरोपी मोहित तिवारी को पुलिस जेल भेज चुकी है जबकि आरोपी बिल्डर प्यारे खान की तलाश में दबिश दे रही है। उसका आसपास के जिलों में भी पता लगवाया जा रहा है।

कानपुर। राधिका अपार्टमेंट में आग मामले का आरोपी 20 हजार का इनामी बिल्डर प्यारे खान फरार है। पुलिस की टीमें तमाम कोशिशों के बावजूद भी अबतक उसका कुछ पता नहीं लगा सकी हैं। तीन दिन पहले बिल्डर के शहर स्थित अस्पताल में छिपकर इलाज कराने की सूचना मिली। सतर्क हुई पुलिस ने अस्पतालों में सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने शहर के 40 से अधिक छोटे-बड़े अस्पताल के आईसीयू तक खंगाल डाला। हालांकि, उसका कुछ पता नहीं चल सका। अब आशंका यह है कि कहीं शातिर प्यारे खान ने पुलिस को चकमा देने के लिए तो ऐसी अफवाह नहीं उड़वाई।