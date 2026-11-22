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सोमवार को राधिका अपार्टमेंट में आग लगने के कारण दो लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में पांच बिल्डरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद केडीए ने अपार्टमेंट में ध्वस्तीकरण क्यों न किया जाए इस संबंध में नोटिस चस्पा किया था। इससे वहां रहने वाले 12 परिवारों की चिंता बढ़ गई थी। लोगों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर और गहने बेचकर 18 से 20 लाख रुपये में फ्लैट खरीदे थे। बिल्डरों ने उन्हें सुविधाओं और सुरक्षित आशियाने के सपने दिखाए, लेकिन अब उनके सामने बेघर होने का खतरा खड़ा हो गया है। उनका आरोप है कि निर्माण के दौरान केडीए का कोई अधिकारी या कर्मचारी जांच करने नहीं पहुंचा, लेकिन अब ध्वस्तीकरण का नोटिस लगा दिया गया है।63 बिल्डरों को जुर्माने के नोटिस भेजने की तैयारीराधिका अपार्टमेंट समेत शहर की संकरी सड़कों पर मानकों के विपरीत अपार्टमेंट बनाने वाले कुल 63 बिल्डरों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए अपार्टमेंटों का सर्वे कराया जा रहा है। जल्द ही सभी बिल्डरों को जुर्माने के नोटिस भेजे जाएंगे। जुर्माना अदा न करने वाले बिल्डरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।निर्माण के समय तैनात अवर अभियंताओं की भी बनेगी सूचीपटकापुर, गिलिस बाजार, खास बाजार, चौक, डिप्टी का पड़ाव, मेस्टन रोड, हूलागंज, चमनगंज, बेकनगंज, कर्नलगंज, प्रेमनगर, कमला टावर और घुमनी बाजार समेत अन्य इलाकों में मानकों के विपरीत बने अपार्टमेंट की जांच के साथ उनके निर्माण के समय संबंधित जोन में तैनात रहे केडीए के अवर अभियंताओं की सूची भी तैयार की जा रही है। इससे पता लगाया जाएगा कि अवैध निर्माण के दौरान किस स्तर पर लापरवाही बरती गई और किन अधिकारियों की अनदेखी से ये अपार्टमेंट खड़े हुए।अपार्टमेंट में कराए जाएंगे ये 10 इंतजामप्रत्येक अपार्टमेंट में भूकंपरोधी यंत्र लगवाया जाएगा।हर मंजिल पर दो अग्निशमन यंत्र और ग्राउंड फ्लोर से अंतिम मंजिल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी।बिजली के तार खुले या लटकते नहीं रहेंगे। मीटरों को भी सुरक्षा कवर से ढका जाएगा।दोपहिया वाहन बिजली के मीटरों से दूर खड़े कराए जाएंगे। जगह न होने पर उन्हें अपार्टमेंट के बाहर खड़ा करने की व्यवस्था होगी।आग लगने पर बचाव के लिए प्रत्येक मंजिल पर रस्सी वाली सीढ़ी की व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि लोगों को जान बचाने के लिए नीचे न कूदना पड़े।अपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए दो रास्ते बनाने का प्रयास किया जाएगा।नगर निगम के पानी के साथ बोरवेल और ओवरहेड टैंक की सुविधा भी कराई जाएगी।मुख्य गेट पर सुरक्षा गार्ड और सीढ़ियों सहित प्रत्येक मंजिल पर कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा।मुख्य गेट से सीधे फ्लैट में संपर्क के लिए इंटरकॉम की सुविधा होगी।बारिश में जलभराव रोकने के लिए सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कराया जाएगा।मानकों के विपरीत बने अपार्टमेंट के मामले में सर्वे कराया जा रहा है। पुलिस और केडीए के साथ मिलकर ऐसे अपार्टमेंट बनवाने वाले बिल्डरों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। - एस राजलिंगम, मंडलायुक्तमंडलायुक्त से बात करने पर उन्होंने भी राधिका अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की जगह आपातकाल की स्थिति में बचाव के संसाधन जुटाए जाने के लिए सहमति जताई है। बिल्डरों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा और उन्हें संसाधनों में खर्च किया जाएगा। - पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल