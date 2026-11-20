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अकबरपुर तहसील के कुंभी में नए उद्योग लगाने के लिए 50 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। जिला प्रशासन की ओर से यहां बाउंड्रीवॉल आदि के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ का बजट शासन से स्वीकृत हो गया था। बजट आने के बाद यूपीएसआईसीसी ने जमीन पर बाउंड्रीवॉल बनवाई है। जमीन समतल करने के लिए मिट्टी की पुराई कराई जा रही है।वहीं, परिसर में सड़क और बिजली के पोल लगाकर उद्यमों के लिए तैयार किया जाना है, लेकिन अभी सड़क व विद्युतीकरण का काम शुरू नहीं हो सका है। बता दें कि प्रदेश सरकार की पहल पर जिला प्रशासन ने कुंभी में जमीन चिह्नित कर उद्योग विभाग को हैंडओवर कर दी। उद्योग विभाग ने कुंभी में औद्योगिक क्षेत्र की तर्ज पर विकास की कार्ययोजना बनाई। उद्यमियों को जमीन का आवंटन सर्किल रेट पर करने की बात कही गई।रनियां के बाद यह दूसरा औद्योगिक आस्थान विकसित करने की कवायद तो हुई, लेकिन अब बिजली व प्लॉट आदि काटने के लिए जरूरी काम रुके हैं। आवागमन के लिए सड़क आदि भी नहीं बनाई जा सकी है। परिसर में लगभग 18 मीटर चौड़ी सड़कें और विद्युतीकरण का कार्य रुका है। जबकि यह काम 30 अक्तूबर 2026 तक पूरा होना था। लेकिन कार्य एक साल से अधूरा है। इसकी वजह से यहां उद्यमी विकास की शुरुआत नहीं हो सकी है।.................बयान.....कुंभी में 50 एकड़ जमीन में 10 करोड़ की लागत से बाउंड्रीवॉल बनाई गई है। परिसर में मिट्टी पुराई कराई जा रही है। कार्य करने की समय सीमा को तीन माह बढ़ाया गया है। अब जनवरी 2027 तक कार्य पूरा होने की उम्मीद है। - प्रभात यादव, उपायुक्त उद्योग......................जिले में उद्यम के बढ़ेंगे कदमरनियां और जैनपुर में औद्योगिक क्षेत्र है। दोनों जगहों पर करीब 450 छोटी बड़ी फैक्टरी संचालित की जा रही हैं। कुंभी के औद्योगिक आस्थान बनने से करीब 150 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग संचालित होंगे। उपायुक्त उद्योग के अनुसार यहां पर स्टील, प्लास्टिक, केमिकल, तेल, फूड समेत कई उद्यम संचालित करने की योजना है।