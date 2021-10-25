Kanpur News: ससुराल आए ट्रक चालक का फंदे से लटकता मिला शव

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मंगलपुर थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर (वीसलपुर) निवासी धीरेंद्र सिंह नायक ने बताया कि बड़े भाई धीरू (30) ट्रक चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। सात साल पहले उनकी शादी करीम नगर डेरा निवासी सपना के साथ हुई थी। उनके दो बेटे कार्तिक व हिमांशू हैं। आपसी मतभेद के चलते करीब आठ माह पहले भाभी अपने मायके चली गई थीं। रविवार दोपहर दो बजे के करीब भाई भाभी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचे थे। शाम चार बजे के करीब भाभी की ओर से भाई के आत्महत्या करने की जानकारी मिली।इस पर वह परिजन के साथ मौके पर पहुंचा तो भाई का शव घर की पिछली दीवार में निकले सरिया में रस्सी के फंदे पर मिला। अनहोनी पर मां विमला, पत्नी सपना, सास राजाबेटी व परिजन रोने लगे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिकंदरा थानाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह ने बताया कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो सकेगी। मामले में परिजन की तहरीर व जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।