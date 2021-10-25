Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   The body of a truck driver who had come to his in-laws' house was found hanging from a noose.

Kanpur News: ससुराल आए ट्रक चालक का फंदे से लटकता मिला शव

Mon, 16 Nov 2026 12:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Mon, 16 Nov 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
The body of a truck driver who had come to his in-laws' house was found hanging from a noose.
सिकंदरा। थाना क्षेत्र के करीम नगर डेरा स्थित ससुराल में रविवार दोपहर को पत्नी को लेने आए ट्रक चालक का शव शाम चार बजे के करीब घर की दीवार में निकले सरिया में साड़ी के फंदे पर मिला। सूचना पर आई पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर घटना स्थल पर छानबीन कर साक्ष्य जुटाए हैं।
विज्ञापन

मंगलपुर थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर (वीसलपुर) निवासी धीरेंद्र सिंह नायक ने बताया कि बड़े भाई धीरू (30) ट्रक चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। सात साल पहले उनकी शादी करीम नगर डेरा निवासी सपना के साथ हुई थी। उनके दो बेटे कार्तिक व हिमांशू हैं। आपसी मतभेद के चलते करीब आठ माह पहले भाभी अपने मायके चली गई थीं। रविवार दोपहर दो बजे के करीब भाई भाभी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचे थे। शाम चार बजे के करीब भाभी की ओर से भाई के आत्महत्या करने की जानकारी मिली।
विज्ञापन

इस पर वह परिजन के साथ मौके पर पहुंचा तो भाई का शव घर की पिछली दीवार में निकले सरिया में रस्सी के फंदे पर मिला। अनहोनी पर मां विमला, पत्नी सपना, सास राजाबेटी व परिजन रोने लगे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिकंदरा थानाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह ने बताया कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो सकेगी। मामले में परिजन की तहरीर व जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed