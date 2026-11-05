Kanpur News: दिवाली की दस्तक से फर्नीचर बाजार की सुस्ती काफूर

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गोविंदनगर, चावला मार्केट, हीरागंज, संगीत टॉकीज, नेहरूनगर, निरालानगर, लालबंगला और कर्रही के फर्नीचर बाजारों में ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। इन दिनों सोफा कम बेड खास आकर्षण बना हुआ है। कम जगह में इसका तीन तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सोफा, बेड और सामान रखने के लिए स्टोरेज के रूप में उपयोग किया जाता है। तीन सीटर सोफा कम बेड की कीमत 30 हजार से 48 हजार रुपये तक है। छोटे घरों और सीमित जगह वाले परिवारों के लिए यह उपयोगी विकल्प है।कारोबारी ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर और गिफ्ट स्कीम दे रहे हैं। इससे खरीदारी का उत्साह बढ़ रहा है। बाजार में सोफा 35 हजार से 2.5 लाख, बेड 25 हजार से 1.5 लाख और टीवी कैबिनेट 15 हजार से एक लाख रुपये तक की रेंज में उपलब्ध हैं।आगामी सहालग को देखते हुए मैरिज पैकेज की मांग भी बढ़ रही है। बाजार में एक लाख से 2.70 लाख रुपये तक के पैकेज उपलब्ध हैं। इनमें स्टोरेज वाला डबल बेड, गद्दा, दो तकिये, कवर, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी और सोफा सेट शामिल हैं। ग्राहक बजट और जरूरत के अनुसार सामान व कीमत में बदलाव करा सकते हैं। एक ही पैकेज में घर का अधिकांश जरूरी फर्नीचर मिलने से खरीदारी आसान हो रही है।दिवाली को देखते हुए ग्राहक सबसे ज्यादा सोफा सेट, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल खरीद रहे हैं। ब्रांडेड या प्रीमियम श्रेणी का फर्नीचर अब ग्राहक ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ग्राहकों से बाजार में उत्साह का माहौल है। - अनिल कपूर, कपूर फर्नीचर, गोविंदनगरफ्लैटों के अलावा अब लोग घरों में भी तेजी से इंटीरियर डिजाइन करवा रहे हैं। बेड रूम, किचन, ड्राइंग रूम में इंटीरियर के लिए अलग-अलग डिजाइन बाजार में उपलब्ध हैं। पर्व पर अच्छी बुकिंग है। - रोहित ग्रवाल, निदेशक, विजय इंटीरियर