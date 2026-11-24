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पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में उन्होंने इंडी गठबंधन भ्र्रष्टाचार का पिटारा होने का आरोप लगाया। कहा कि उनकी पार्टी में गुटबाजी नहीं होती। कार्यकर्ता एकजुट रहते हैं। टिकट मांगना गलत नहीं है। जिसे भी टिकट मिलेगा, उसे बाकी दावेदार और उनके समर्थक पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ाएंगे। विज्ञापन



राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि भाजपा संत रविदास की जयंती को पूरे साल मना रही है। उनके साथ ही उनके संदेशों को प्रचारित करने के लिए समरसता संकल्प यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा 30 नवंबर को शहर आएगी। शहर में जनसभा भी होगी। पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में उन्होंने इंडी गठबंधन भ्र्रष्टाचार का पिटारा होने का आरोप लगाया। कहा कि उनकी पार्टी में गुटबाजी नहीं होती। कार्यकर्ता एकजुट रहते हैं। टिकट मांगना गलत नहीं है। जिसे भी टिकट मिलेगा, उसे बाकी दावेदार और उनके समर्थक पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ाएंगे।राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि भाजपा संत रविदास की जयंती को पूरे साल मना रही है। उनके साथ ही उनके संदेशों को प्रचारित करने के लिए समरसता संकल्प यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा 30 नवंबर को शहर आएगी। शहर में जनसभा भी होगी।

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कानपुर। सपा गुंडों काे संरक्षण देती थी जबकि मोदी-योगी की सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। यूपी अब शांति का टापू बन गया है। औवेसी और चंद्रशेखर की पार्टी के बीच हुआ गठबंधन चुनाव में बेअसर रहेगा। यह बातें सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने की।