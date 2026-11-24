विज्ञापन



पारा ओझी गांव निवासी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि उनका भतीजा अर्पित (11) पुत्र ओमप्रकाश मंगलवार शाम करीब पांच बजे अपने दरवाजे के सामने साइकिल चला रहा था तभी टिकरौली की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। जिससे वह गंभीर घायल हो गया। बताया कि वह घायल भतीजे को बाइक से लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही ट्रैक्टर चालक मौके से भाग निकला। इकलौते बेटे की मौत पर पिता ओमप्रकाश, मां चंद्रकाली और बहन आरुषि बिलखती रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

विज्ञापन

हमीरपुर/भरुआ सुमेरपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के पारा ओझी गांव में दरवाजे के सामने साइकिल चला रहे किशोर को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। किशोर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।