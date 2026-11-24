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इस स्वार्म ड्रोन प्रणाली को पीएसआईटी के बीटेक कंप्यूटर साइंस (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के तृतीय वर्ष के छात्र मोहम्मद रायन यूनुस ने अपनी टीम के साथ विकसित किया है। संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. मनमोहन शुक्ला के मार्गदर्शन में तैयार इस परियोजना में मो. आकिब खान, निकुंज शर्मा, कर्णिका शर्मा और लक्ष्मीकांत पाल भी शामिल हैं। ड्रोन की कार्यप्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), कंप्यूटर विजन, रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑटोनॉमस नेविगेशन और स्वार्म इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।एक मास्टर ड्रोन संभालेगा कमानइस प्रणाली में एक मास्टर ड्रोन मुख्य इकाई के रूप में काम करेगा। उससे जुड़े कई छोटे ड्रोन अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाएंगे। ये ड्रोन निगरानी करने, लक्ष्यों की पहचान करने और उनसे संबंधित सूचनाएं जुटाने में सक्षम होंगे। इनके आत्मघाती ड्रोन के रूप में इस्तेमाल की क्षमता भी विकसित की गई है। रायन यूनुस के मुताबिक एआई आधारित रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तकनीक से सैन्य ठिकानों और बंकरों की पहचान की जा सकेगी।एक साथ कई लक्ष्यों की होगी ट्रैकिंगस्वार्म ड्रोन की सबसे बड़ी विशेषता मल्टी टारगेट ट्रैकिंग है। इसके जरिये एक साथ कई लक्ष्यों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। सामान्य व्यवस्था में कई ड्रोन का संचालन और उनसे मिलने वाली सूचनाओं का विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण होता है। स्वार्म तकनीक इस प्रक्रिया को आसान बनाएगी। ड्रोन एआई की मदद से जुटाई गई सूचनाओं का विश्लेषण कर रिपोर्ट कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे। इससे सीमा पर निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।