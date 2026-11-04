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Kanpur News: महिला कांग्रेस के बुंदेलखंड जोन की कार्यवाहक अध्यक्ष बनीं सुमन

Wed, 04 Nov 2026 02:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:34 AM IST
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Suman appointed as acting president of the Bundelkhand zone of the Mahila Congress
कानपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सुमन तिवारी को महिला कांग्रेस के बुंदेलखंड जोन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। बुधवार को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने बुंदेलखंड और पश्चिम जोन के कार्यवाहक अध्यक्षों की सूची जारी की। इसमें सुमन को बुंदेलखंड और भारती त्यागी को पश्चिम जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय पहले से इस पद को संभाल रही हैं। अशोकनगर निवासी सुमन तिवारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यूपीसीसी) की वरिष्ठ और सक्रिय सदस्य हैं। वह वर्ष 2006 से 2011 तक कांग्रेस से अशोकनगर की पार्षद रह चुकी हैं। वर्तमान में वह इटावा की जिला समन्वयक और कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की समन्वयक हैं। वह सहयोग फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। उनके पति अशोक चंद्र तिवारी भी तीन बार पार्षद रह चुके हैं। (संवाद)
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