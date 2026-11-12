Kanpur News: शेयर बाजार में तेजी, कानपुर के निवेशकों को 600 करोड़ का लाभ

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बाजार में तेजी की एक प्रमुख वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार में वापसी भी है। एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 कारोबारी सत्रों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में करीब 71,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। नवंबर के शुरुआती छह कारोबारी सत्रों में ही इनकी खरीदारी करीब 53,739 करोड़ रुपये रही। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भी बाजार को सहारा मिला है।

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कानपुर। बुधवार को शेयर बाजार में दमदार शुरुआत हुई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1,400 अंकों से अधिक उछलकर 82,520.40 के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते अंत में सेंसेक्स 773 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। इस तेजी से शहर के निवेशकों के पोर्टफोलियो में करीब 600 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। केश्री ब्रोकिंग के सह-संस्थापक राजीव सिंह ने बताया कि मंगलवार को दिवाली बलिप्रतिपदा के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहा था।