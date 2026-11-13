Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Stock market buoyant; investors' portfolios see an increase of Rs 100 crore

Kanpur News: शेयर बाजार में रौनक, निवेशकों के पोर्टफोलियो में 100 करोड़ रुपये की वृद्धि

Fri, 13 Nov 2026 02:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
Stock market buoyant; investors' portfolios see an increase of Rs 100 crore
कानपुर। शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में अच्छी खरीदारी के चलते बाजार में रौनक बनी रही। इसका फायदा शहर के निवेशकों को भी मिला। अनुमान है कि एक दिन में कानपुर के निवेशकों के पोर्टफोलियो की वैल्यू में करीब 100 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। केश्री ब्रोकिंग के सह संस्थापक राजीव सिंह ने बताया कि बाजार में तेजी के पीछे विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत हैंं। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed