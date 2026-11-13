Kanpur News: शेयर बाजार में रौनक, निवेशकों के पोर्टफोलियो में 100 करोड़ रुपये की वृद्धि

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कानपुर। शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में अच्छी खरीदारी के चलते बाजार में रौनक बनी रही। इसका फायदा शहर के निवेशकों को भी मिला। अनुमान है कि एक दिन में कानपुर के निवेशकों के पोर्टफोलियो की वैल्यू में करीब 100 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। केश्री ब्रोकिंग के सह संस्थापक राजीव सिंह ने बताया कि बाजार में तेजी के पीछे विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत हैंं। ब्यूरो