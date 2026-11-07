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Kanpur News: वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में सेंट एलॉयसिस हाउस बना ओवरऑल चैंपियन

Sat, 07 Nov 2026 02:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:15 AM IST
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St. Aloysius House emerged as the overall champion in the annual sports competition.
कानपुर। किदवईनगर स्थित सेंट थॉमस स्कूल की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता शुक्रवार को डॉ. चिरंजी लाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर संपन्न हुई। सर्वाधिक अंक हासिल कर सेंट एलॉयसिस हाउस ओवरऑल चैंपियन बना।
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तियोगिता में कक्षा चार से पांच, छह से आठ और नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के बीच 100, 200, 400, 800 और 1500 मीटर दौड़ आयोजित की गई। रिले रेस में भी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों की रस्साकशी में बालक और बालिका दोनों वर्गों में सेंट एलॉयसिस हाउस विजेता रहा। अनुशासन के लिए सेंट पैट्रिक हाउस को पहला स्थान मिला। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में सब जूनियर बालक वर्ग में सेंट जोसेफ हाउस के वासुदेव सैनी और बालिका वर्ग में सेंट जेवियर्स हाउस की शिवांशी यादव ने बाजी मारी।
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जूनियर बालक वर्ग में सेंट जेवियर्स हाउस के आदर्श वर्मा और बालिका वर्ग में सेंट पैट्रिक हाउस की काव्या गुप्ता चैंपियन बनीं। सीनियर बालक वर्ग में सेंट जोसेफ हाउस के शौर्य मिश्रा और बालिका वर्ग में सेंट जेवियर्स हाउस की अनिका गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर खिताब जीता। चारों हाउस के मार्चपास्ट में सेंट जेवियर्स हाउस ने पहला स्थान हासिल किया। विद्यालय के प्रिंसिपल फादर थॉमस कुमार ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर जोसेफ, रॉकी एडविन, प्रिया सचान, विपिन पाल और आशीष अगस्टीन समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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