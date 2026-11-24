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झींझक में सिंहपुर जलियापुर मार्ग से हिंतापुरवा तक (0.62 किमी), पुखरायां में कालपी मार्ग से हरचरन का पुरवा तक (एक किमी), पुखरायां में मुगल रोड से मदियापुर तक (0.50 किमी), बढ़ौली मुंगीसापुर मार्ग पर जनशक्ति औद्योगिक विद्यापीठ जूनियर हाईस्कूल अहिरियामऊ गांव तक (0.65 किमी) और रूरा में विक्रमपुर रोड से भवानीपुर तक (0.90 किमी) सड़क मंडी परिषद के अधीन हैं। मौजूदा समय में सड़क उखड़ गई हैं। बजरी बिखरी होने से आवागमन में पैदल राहगीरों व वाहन सवारों को परेशानी होती है। दर्द दे रही उखड़ी इन सड़कों का नवीनीकरण प्रस्तावित है। कुल 2.67 किमी सड़क चकाचक करने के लिए 39 लाख रुपये खर्च का अनुमान है।अक्तूबर में पहली बार ठेकेदार चयन के लिए निविदाएं मांगी गई थी पर नियमानुसार आवेदन नहीं आए। हालात ये हुए कि प्रथम व द्वितीय प्रयास में ठेकेदारों की ओर से निविदाएं नहीं डाली गई तो प्रतिस्पर्धा के अभाव के चलते अब तीसरी बार निविदाएं मांगी गई हैं। उप निदेशक निर्माण पंकज गुप्ता ने बताया कि मंडी परिसर की सड़कों को दुरुस्त कराया जाना है कि ठेकेदार चयन की प्रक्रिया की गई है। इस बार ठेकेदार चयन की उम्मीद है।