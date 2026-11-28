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निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह को भोगनीपुर थानाध्यक्ष बनाया गया है। राजेंद्र विक्रम सिंह को सिकंदरा थाना की कमान सौंपी गई है। निरीक्षक दिनेश कुमार को राजपुर थाना, निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला को अकबरपुर थानाध्यक्ष व निरीक्षक रुद्रप्रताप नारायण त्रिपाठी को शिवली थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अकबरपुर थाना में तैनात अतिरिक्त निरीक्षक सुनील सिंह परिहार को मंगलपुर थाना की जिम्मेदारी दी गई है। (संवाद)

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कानपुर देहात। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते जिले में तैनात 32 निरीक्षकों का स्थानांतरण अन्य जनपद में किया था। वहीं स्थानांतरित होकर आए छह निरीक्षकों को शुक्रवार को एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने थानों की जिम्मेदारी सौंपी है।