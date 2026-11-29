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पहले मुकाबले में सिंह स्मैशर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 14.1 ओवर में 127 रन बनाए। टीम से सरबजीत सिंह ने 45 रन बनाए तो गेंदबाजी में अमृत सिंह व साहिब सिंह ने तीन-तीन विकेट, प्रभजीत सिंह व गुरूसेवक सिंह ने दो-दो विकेट झटके। वहीं एम्पायर इलेवन की पूरी टीम 13 ओवर में 98 रन पर सिमट गई। एम्पायर इलेवन के प्रभजोत ने सर्वाधिक 24 रन की पारी खेली। गगनदीप सिंह ने चार, सरबजीत सिंह ने दो को आउट किया। शानदार प्रदर्शन के लिए सरबजीत सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया।वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में स्टार इलेवन की टीम ने 15 ओवर में पांच विकेट गंवाकर 160 रन बनाए। टीम से बलवीर सिंह ने 51 रन व हरप्रीत सिंह ने नाबाद 40 रन की पारी खेली। चरणजीत सिंह ने तीन विकेट झटके। कैप्टन इलेवन की टीम 13 ओवर में पांच विकेट पर 119 रन ही बना सकी। बलवीर सिंह को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर प्रभलीन सिंह, प्रभजीत सिंह, मनित पॉल, करनजीत सिंह, नीतू सिंह आदि सदस्य मौजूद रहे। (संवाद)