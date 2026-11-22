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इसमें युवाओं के कौशल विकास, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण और कॅरिअर परामर्श को भी जगह मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण के तहत जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक खेती, स्वच्छ ऊर्जा और ई-कचरा प्रबंधन जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। महिला सशक्तीकरण, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण, खेल प्रतिभाओं का विकास, खेल अवसंरचना और ग्रामीण विकास भी दायरे में होंगे। सामाजिक अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के जरिये योगदान को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान कानपुर चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष सीएस अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि मसौदे में सीएसआर क्रियान्वयन और निगरानी के प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। एकमुश्त आयोजन, सरकारी योजनाओं का वित्तपोषण और संस्था के कॉर्पस फंड में योगदान सीएसआर गतिविधि नहीं माने जाएंगे। आपदा में तत्काल राहत को छोड़कर कंपनी के उत्पादों या सेवाओं का वस्तु रूप में योगदान भी मान्य नहीं होगा। क्रियान्वयन एजेंसियों के पंजीकरण, स्वैच्छिक समर्पण और निरस्तीकरण के नए प्रावधान होंगे। परियोजनाओं का स्वतंत्र प्रभाव आकलन अनिवार्य के बजाय स्वैच्छिक होगा। आकलन कराने पर रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष रखनी और वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट के साथ संलग्न करनी होगी।

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कानपुर। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के नियमों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव किया है। इसके तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-सात में संशोधन कर सीएसआर गतिविधियों के लिए 14 व्यापक श्रेणियां निर्धारित की जाएंगी। मंत्रालय ने मसौदा जारी कर 11 दिसंबर 2026 तक सुझाव मांगे हैं। प्रस्ताव में मानसिक स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन और नशे की रोकथाम को शामिल किया गया है।