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कानपुर। प्रदेश सरकार ने प्रशासकीय विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। शासन के इस फैसले से नगर निगम के करीब 1248 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। शासनादेश मिलने के बाद नगर निगम के कार्मिक विभाग ने कार्यदायी संस्था जेटीएन कंपनी को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन में सात से दस हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। इससे उनका मासिक वेतन बढ़कर 20, 22 और 25 हजार रुपये तक हो जाएगा। कार्मिक विभाग प्रभारी अनुपम त्रिपाठी ने बताया कि शासनादेश के अनुसार कंपनी को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है। इस खुशी में मंगलवार को नगर निगम कर्मचारियों के साथ मिष्टान्न वितरण किया जाएगा। (संवाद)