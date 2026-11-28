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शुरुआत में कुछ भुगतान वापस मिलने से भरोसा बढ़ गया। रकम निकालने के प्रयास पर 1.3 आरओआई का हवाला देकर भुगतान रोक दिया गया। ठगी का एहसास होने पर डीसीपी सेंट्रल के जनशिकायत प्रकोष्ठ में शिकायत की। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नजीराबाद थाने में शाक्या के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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कानपुर। साइबर ठगों ने शेयर बाजार में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर कारोबारी करण सिंह से 86 लाख रुपये ठग लिए। करण सिंह ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि इंस्टाग्राम पर शाक्या नाम की युवती से दोस्ती हुई। युवती ने व्हाट्सएप पर निवेश की जानकारी दी और मुनाफा दिखाकर उनका भरोसा जीता। एफटीएमक्यू लिंक पर अकाउंट खुलवाकर जुलाई से नवंबर के बीच उनसे 86 लाख रुपये निवेश कराए गए।