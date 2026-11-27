Kanpur News: राइडर्स, कानपुर इगलेट और बैचलर्स क्लब ने दर्ज की जीत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:15 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:15 AM IST
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कानपुर। केसीए की केडीएमए क्रिकेट लीग में राइडर्स क्लब ने नेशनल यूथ क्लब को तीन रन से शिकस्त दी। दूसरे मैच में कानपुर इगलेट ने बीसीए क्लब को 29 रन से पराजित किया। तीसरे मुकाबले में बैचलर्स क्लब ने एनएए क्लब को 13 रन से हराकर जीत दर्ज की।
डीएवी मैदान पर राइडर्स क्लब ने 31.5 ओवर में 151 रन बनाए। ओजस शुक्ला ने 35, अब्बास ने 28 और प्रियांशु ने 23 रन का योगदान दिया। आलोक साहू ने चार, धनेश चौहान ने तीन और मो. शारिम ने दो विकेट हासिल किए। नेशनल यूथ की टीम 36 ओवर में 148 रन पर सिमट गई। मो. शारिम ने 61 और शिवम ने 50 रन बनाए। आशुतोष वर्मा और अब्बास ने तीन-तीन तथा कृष्णा मिश्रा ने दो विकेट झटके।
श्यामनगर स्थित पीएसी मैदान पर कानपुर इगलेट ने 35 ओवर में नौ विकेट पर 194 रन बनाए। राजवीर ने 58, हनुमान सिंह ने 41, हसन रजा ने 37 और प्रखर सिंह ने 33 रन की पारी खेली। सूरज सोनकर और शिवांश ने तीन-तीन विकेट लिए। बीसीए क्लब की टीम 34.3 ओवर में 165 रन पर ढेर हो गई। फरदीन अंसारी ने 59 और प्रीत भाटी ने 35 रन बनाए। अर्श बजाज ने चार और राजवीर सिंह ने तीन विकेट चटकाए।
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श्यामनगर के आरपीसीए मैदान पर बैचलर्स क्लब की टीम 21.4 ओवर में 103 रन पर ऑलआउट हो गई। चंद्रजीत ने सर्वाधिक 51 रन बनाए। ईशांत रावल ने चार और सत्यम सिंह ने तीन विकेट हासिल किए। एनएए क्लब की टीम 20 ओवर में 90 रन पर सिमट गई। कान्हा भाटिया ने 34 रन बनाए। सुनील कुशवाहा ने पांच और अभय सिंह ने दो विकेट झटके।
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डीएवी मैदान पर राइडर्स क्लब ने 31.5 ओवर में 151 रन बनाए। ओजस शुक्ला ने 35, अब्बास ने 28 और प्रियांशु ने 23 रन का योगदान दिया। आलोक साहू ने चार, धनेश चौहान ने तीन और मो. शारिम ने दो विकेट हासिल किए। नेशनल यूथ की टीम 36 ओवर में 148 रन पर सिमट गई। मो. शारिम ने 61 और शिवम ने 50 रन बनाए। आशुतोष वर्मा और अब्बास ने तीन-तीन तथा कृष्णा मिश्रा ने दो विकेट झटके।
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श्यामनगर स्थित पीएसी मैदान पर कानपुर इगलेट ने 35 ओवर में नौ विकेट पर 194 रन बनाए। राजवीर ने 58, हनुमान सिंह ने 41, हसन रजा ने 37 और प्रखर सिंह ने 33 रन की पारी खेली। सूरज सोनकर और शिवांश ने तीन-तीन विकेट लिए। बीसीए क्लब की टीम 34.3 ओवर में 165 रन पर ढेर हो गई। फरदीन अंसारी ने 59 और प्रीत भाटी ने 35 रन बनाए। अर्श बजाज ने चार और राजवीर सिंह ने तीन विकेट चटकाए।
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श्यामनगर के आरपीसीए मैदान पर बैचलर्स क्लब की टीम 21.4 ओवर में 103 रन पर ऑलआउट हो गई। चंद्रजीत ने सर्वाधिक 51 रन बनाए। ईशांत रावल ने चार और सत्यम सिंह ने तीन विकेट हासिल किए। एनएए क्लब की टीम 20 ओवर में 90 रन पर सिमट गई। कान्हा भाटिया ने 34 रन बनाए। सुनील कुशवाहा ने पांच और अभय सिंह ने दो विकेट झटके।