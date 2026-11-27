विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डीएवी मैदान पर राइडर्स क्लब ने 31.5 ओवर में 151 रन बनाए। ओजस शुक्ला ने 35, अब्बास ने 28 और प्रियांशु ने 23 रन का योगदान दिया। आलोक साहू ने चार, धनेश चौहान ने तीन और मो. शारिम ने दो विकेट हासिल किए। नेशनल यूथ की टीम 36 ओवर में 148 रन पर सिमट गई। मो. शारिम ने 61 और शिवम ने 50 रन बनाए। आशुतोष वर्मा और अब्बास ने तीन-तीन तथा कृष्णा मिश्रा ने दो विकेट झटके।श्यामनगर स्थित पीएसी मैदान पर कानपुर इगलेट ने 35 ओवर में नौ विकेट पर 194 रन बनाए। राजवीर ने 58, हनुमान सिंह ने 41, हसन रजा ने 37 और प्रखर सिंह ने 33 रन की पारी खेली। सूरज सोनकर और शिवांश ने तीन-तीन विकेट लिए। बीसीए क्लब की टीम 34.3 ओवर में 165 रन पर ढेर हो गई। फरदीन अंसारी ने 59 और प्रीत भाटी ने 35 रन बनाए। अर्श बजाज ने चार और राजवीर सिंह ने तीन विकेट चटकाए।श्यामनगर के आरपीसीए मैदान पर बैचलर्स क्लब की टीम 21.4 ओवर में 103 रन पर ऑलआउट हो गई। चंद्रजीत ने सर्वाधिक 51 रन बनाए। ईशांत रावल ने चार और सत्यम सिंह ने तीन विकेट हासिल किए। एनएए क्लब की टीम 20 ओवर में 90 रन पर सिमट गई। कान्हा भाटिया ने 34 रन बनाए। सुनील कुशवाहा ने पांच और अभय सिंह ने दो विकेट झटके।