Kanpur News: सीनियर नेशनल तीरंदाजी टीम में चुनी गईं शहर की रत्नम
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:04 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:04 AM IST
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कानपुर। शहर की उभरती तीरंदाज रत्नम दीक्षित ने शानदार प्रदर्शन के दम पर सीनियर नेशनल तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है। दो नवंबर को बरेली स्थित विश्वास एक्सीलेंसी आर्चरी अकादमी में आयोजित चयन ट्रायल में उन्होंने बालिका वर्ग की इंडियन राउंड रॉबिन स्पर्धा के सात मुकाबलों में से पांच जीतकर 12 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के साथ रत्नम ने उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया।
अब वह 11 नवंबर से मेघालय के शिलॉन्ग में होने वाली एनटीपीसी सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। रत्नम यूथ आर्चरी अकादमी, कानपुर की खिलाड़ी हैं। उनकी इस उपलब्धि में प्रशिक्षक कोच शिवश्रय का अहम योगदान रहा है।
अकादमी के कोच एवं संचालक संदीप कुमार (एनआईएस) ने रत्नम की सफलता पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने बताया कि रत्नम ने 21 से 28 अक्तूबर तक जयपुर में आयोजित 46वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की इंडियन राउंड मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। इसके अलावा बाराबंकी में हुई प्रदेश स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था।
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मास्टर्स एथलेटिक्स में नीरज ने जीता स्वर्ण, विनय को रजत
कानपुर। लखनऊ विश्वविद्यालय के वीणा प्रांगण में 31 अक्तूबर और एक नवंबर को हुई 34वीं उत्तर प्रदेश मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शहर के खिलाड़ियों ने दो पदक जीते। प्रतियोगिता की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कानपुर के सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक नीरज शर्मा ने 37 मीटर दूर चक्का फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं, कानपुर मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव विनय अवस्थी ने शॉटपुट स्पर्धा में 10.34 मीटर दूर गोला फेंककर रजत पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि पर संघ ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। (संवाद)
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अब वह 11 नवंबर से मेघालय के शिलॉन्ग में होने वाली एनटीपीसी सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। रत्नम यूथ आर्चरी अकादमी, कानपुर की खिलाड़ी हैं। उनकी इस उपलब्धि में प्रशिक्षक कोच शिवश्रय का अहम योगदान रहा है।
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अकादमी के कोच एवं संचालक संदीप कुमार (एनआईएस) ने रत्नम की सफलता पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने बताया कि रत्नम ने 21 से 28 अक्तूबर तक जयपुर में आयोजित 46वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की इंडियन राउंड मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। इसके अलावा बाराबंकी में हुई प्रदेश स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था।
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मास्टर्स एथलेटिक्स में नीरज ने जीता स्वर्ण, विनय को रजत
कानपुर। लखनऊ विश्वविद्यालय के वीणा प्रांगण में 31 अक्तूबर और एक नवंबर को हुई 34वीं उत्तर प्रदेश मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शहर के खिलाड़ियों ने दो पदक जीते। प्रतियोगिता की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कानपुर के सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक नीरज शर्मा ने 37 मीटर दूर चक्का फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं, कानपुर मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव विनय अवस्थी ने शॉटपुट स्पर्धा में 10.34 मीटर दूर गोला फेंककर रजत पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि पर संघ ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। (संवाद)