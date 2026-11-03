Kanpur News: सीनियर नेशनल तीरंदाजी टीम में चुनी गईं शहर की रत्नम

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अब वह 11 नवंबर से मेघालय के शिलॉन्ग में होने वाली एनटीपीसी सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। रत्नम यूथ आर्चरी अकादमी, कानपुर की खिलाड़ी हैं। उनकी इस उपलब्धि में प्रशिक्षक कोच शिवश्रय का अहम योगदान रहा है।अकादमी के कोच एवं संचालक संदीप कुमार (एनआईएस) ने रत्नम की सफलता पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने बताया कि रत्नम ने 21 से 28 अक्तूबर तक जयपुर में आयोजित 46वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की इंडियन राउंड मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। इसके अलावा बाराबंकी में हुई प्रदेश स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था।मास्टर्स एथलेटिक्स में नीरज ने जीता स्वर्ण, विनय को रजतकानपुर। लखनऊ विश्वविद्यालय के वीणा प्रांगण में 31 अक्तूबर और एक नवंबर को हुई 34वीं उत्तर प्रदेश मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शहर के खिलाड़ियों ने दो पदक जीते। प्रतियोगिता की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कानपुर के सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक नीरज शर्मा ने 37 मीटर दूर चक्का फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं, कानपुर मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव विनय अवस्थी ने शॉटपुट स्पर्धा में 10.34 मीटर दूर गोला फेंककर रजत पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि पर संघ ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। (संवाद)