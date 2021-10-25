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जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडेय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान शुभम खाद भंडार के प्रोपराइटर मौके पर मौजूद मिले। जांच में प्रतिष्ठान का स्टॉक और वितरण रजिस्टर मौके पर नहीं पाया गया। इस पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं, अमन ट्रेडर्स का स्टॉक और वितरण रजिस्टर मौके पर रखा मिला, जिसकी जांच की गई। बताया कि दोनों प्रतिष्ठानों के संचालकों को फर्म बोर्ड, स्टॉक बोर्ड और रेट बोर्ड लगाने के साथ ही स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर प्रतिदिन रखने के निर्देश दिए गए हैं।कहा किसानों को पीओएस मशीन पर आधार प्रमाणीकरण के बाद निर्धारित मानकों के अनुसार ही उर्वरक वितरित किया जाएगा। उर्वरक वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।