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राजकीय नलकूप से फसलों की सिंचाई निशुल्क है। प्रति नलकूप पर करीब 50 हेक्टेयर फसल सिंचाई निर्भर है। मियाद पूरी कर चुके असफल नलकूपों को ठीक कराने के लिए शासन की ओर से बीते साल योजना शुरू की गई। तीन साल की इस योजना में जनपद के 37 नलकूपों को शामिल किया गया है। बीते वित्तीय वर्ष में हराहरा, सिंहुरा, असवी, गढ़ेवा डेरापुर व मौजपुर में नलकूपों की रीबोरिंग के बाद पंप हाउस बनकर तैयार हैं।वहीं, चालू वित्तीय वर्ष में डेरापुर के किशवाखेड़ा, अमरौधा के दुधनियां, महेरा, वसावनपुर, मदनपुर के नलकूपों का रीबोर कराकर पंप हाउस बनाने का काम पूरा करा दिया गया है। अब इन नलकूपों तक बिजली लाइन शिफ्ट कराने और कनेक्शन का काम शेष है। यह काम जल्द पूरा कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। बिजली निगम की ओर से बिजली लाइनों को शिफ्ट किया जाना है। इसके बाद नलकूपों से फसलों की सिंचाई शुरू होगी।.................बयान......असफल नलकूप योजना में जनपद के 37 फेल राजकीय नलकूपों के रीबोर व पंप हाउस बनाने का लक्ष्य मिला था। इसमें दो वित्तीय वर्ष में 27 नलकूप रीबोर लक्ष्य में अब तक 11 नलकूपों के पंप हाउस बनकर तैयार हैं। तीन अन्य नलकूपों में बोरिंग हो चुकी है। एक स्थान पर बोरिंग का काम प्रगति पर है। इसके साथ ही इन नलकूपों में बिजली कनेक्शन कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 11 नलकूपों में बिजली कनेक्शन जल्द होने की उम्मीद है। इसके बाद इनसे फसलों की सिंचाई शुरू हो जाएगी। इससे किसानों को सहूलियत मिलेगी। - एके गौतमी, एक्सईएन नलकूप।..........................तीन जगह बोरिंग पूरी, एक जगह जारीझींझक के गढिया, कुदौली मड़ौली और अकबरपुर के कुईतमंदिर में नलकूपों की बोरिंग करा दी गई है। अब यहां पंप हाउस का निर्माण कराया जाना है। वहीं सरवनखेड़ा के सूरजपुर में असफल नलकूप की बोरिंग प्रगति पर है। अर्से से ये नलकूप ठप होने से किसानों को फसल सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ता था। करीब 53 लाख से इन नलकूपों की बोरिंग और पंप हाउस निर्माण के साथ बिजली कनेक्शन किया जाना है।.........................फोटो- 11 संतोष यादव।फोटो- 12 तेज सिंह।अब बिजली कनेक्शन का इंतजारकिशवाखेड़ा में राजकीय नलकूप मियाद पूरी करने से फेल हो गया था। थोड़े दिन पहले ही पंप हाउस का काम पूरा हुआ है। अब बिजली कनेक्शन का इंतजार है। इसके बाद फसलों की निशुल्क सिंचाई हो सकेगी तो लागत बचेगी। - संतोष यादव..................राजकीय नलकूप फेल होने से निजी नलकूप से महंगी सिंचाई कराना मजबूरी है। अब राजकीय नलकूप से सिंचाई शुरू होने की उम्मीद जगी है। बिजली कनेक्शन का इंतजार है। इसके बाद सिंचाई की सहूलियत मिलेगी। - तेज सिंह