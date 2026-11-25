विज्ञापन





उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर चयन का परिणाम जारी कर दिया गया है। बीएनडी कॉलेज के प्रो. प्रदीप कुमार पांडेय ने सातवीं और प्रो. अनोखे लाल पाठक ने 18वीं रैंक प्राप्त की है। पीपीएन कॉलेज के प्रो. सतीश चंद्रा ने दूसरी, डॉ. शिखा सिंह ने 47वीं, डॉ. वंदना पांडेय ने 93वीं रैंक प्राप्त की है। वीएसएसडी कॉलेज के प्रो. मनोज भूषण पांडेय की 17वीं और डॉ. इंद्रमणि की 88वीं रैंक मिली है। ब्रह्मावर्त पीजी कॉलेज के डॉ. पुष्पेंद्र कुमार सिंह की 13वीं रैंक आई है। कानपुर विश्वविद्यालय प्राचार्य परिषद के अध्यक्ष प्रो. अनूप कुमार सिंह और महामंत्री प्रो. वीके कटियार ने सभी चयनित प्राचार्यों को बधाई दी।

विज्ञापन

कानपुर। डीएवी कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. मनोज जौहरी ने 59 साल की आयु में आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। प्रो. जौहरी अब आयोग से प्राचार्य बन गए हैं। वे इकलौते कार्यवाहक प्राचार्य हैं जिन्होंने 59 वर्ष की आयु में भी परीक्षा क्वालिफाई की है। उनको 83वीं रैंक मिली है। प्रो. जौहरी के अलावा कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुनील सिंह ने 29वीं रैंक प्राप्त की है। राजनीति विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर पुष्कर पांडेय 43वीं रैंक पर चयनित हुए हैं।