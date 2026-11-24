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सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी संदीप कुमार की पत्नी पूनम देवी (22) गर्भवती थीं। करीब दो वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। 19 नवंबर को वह चचेरी बहन की शादी में शामिल होने मायके मलकनपुर मजरे ऐरायां सादात आई थीं। मंगलवार को भाई संतोष कुमार के साथ बाइक से ससुराल लौट रही थीं। धूमनकुआं के पास पीछे से आए डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे पूनम सड़क पर गिर गईं और डंपर का पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संतोष गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पीछा कर डंपर चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच ऐरायां सादात मजरे भिटवापर गांव निवासी सुल्तान पर किसी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सुल्तान का कहना है कि वह हादसे की सूचना पुलिस को दे रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। वहीं, कुछ लोगों का आरोप है कि चालक को बचाने पहुंचे व्यक्ति ने सुल्तान पर कुल्हाड़ी से वार किया। हमले में सुल्तान घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि डंपर और चालक को पकड़ लिया गया है। घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। चालक के खिलाफ हादसे की प्राथमिकी दर्ज की गई है।इनसेटनिर्माणाधीन सड़क पर धूल से हादसों का खतराग्रामीणों ने नौबस्ता मार्ग के अधूरे चौड़ीकरण कार्य को हादसे की वजह बताया है। उनका आरोप है कि कई वर्षों से सड़क निर्माण चल रहा है, लेकिन काम की गति बेहद धीमी है। निर्माणाधीन मार्ग पर वाहनों के गुजरने से धूल उड़ती है, जिससे सामने का रास्ता दिखाई नहीं देता। इस कारण बाइक सवार अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। उन्होंने सड़क निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है।