Kanpur News: केमिकल सप्लायर को पकड़ने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया खंगालेगी पुलिस

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दो दिन पहले जालौन में बेहद खतरनाक नशीला पदार्थ मेफेड्रोन बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया गया है। एक खेत में झोपड़ा बनाकर गुलाब जल की आड़ में मेफेड्रोन बनाया जा रहा था। जांच में सामने आया कि कानपुर में बैठा किसी प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से केमिकल की सप्लाई जालौन में की जा रही थी। इससे मेफेड्रोन तैयार हो रहा था। सीपी ने बताया कि मेफेड्रोन बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, टाल्विन व सोडियम आदि केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका पता लगाने के लिए पनकी, फजलगंज और दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्टरियों में जांंच और उनके संचालकों से पूछताछ की जाएगी।दूसरी ओर यूपी डाइज एंड केमिकल मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव आरके सफ्फड़ का कहना है कि बताए गए केमिकल के अलावा गन्ने के शीरे से बनने वाला केमिकल भी ड्रग्स में इस्तेमाल किया जाता है। इन केमिकल्स का सर्वाधिक प्रयोग टेनरी, बैटरी बनाने के कारखाने, कपड़ा, तेजाब व पेंट बनाने की फैक्टरी में किया जाता है।