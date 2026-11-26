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अभियोजन निदेशक ने अभियोजन अधिकारियों को आर्थिक अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी करने पर जोर दिया। कहा कि अपराधी आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं। उन्होंने कहा कि जमानत अंतिम निर्णय नहीं होता किसी आरोपी का रिमांड खारिज हो जाने या जमानत हो जाने से चार्जशीट या मुकदमे में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। समीक्षा बैठक के दौरान अभियोजन अधिकारियों ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान अदालतों में आने वाली समस्याओं को रखा। निदेशक ने शासन स्तर पर समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही। बैठक के दौरान प्रभारी संयुक्त निदेशक पवन मिश्रा व कार्यवाहक डीजीसी ओंकार नाथ वर्मा के साथ सभी एडीजीसी, एसपीपी व अभियोजन अधिकारी मौजूद रहे।विवेचकों संग होगी संयुक्त कार्यशालाअभियोजन निदेशक ने बताया कि रिमांड संबंधी कागजात व चार्जशीट तैयार करने के दौरान कानूनी कमियों के कारण कई बार अभियोजन अधिकारियों को अदालत में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमियों का लाभ अपराधियों को मिल जाता है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की नई विधि व्यवस्थाओं व नए कानूनों की बारीकियों की जानकारी देने के संबंध में अगले माह थाने के मुंशियों, विवेचकों, अभियोजन अधिकारियों की एक संयुक्त कार्यशाला कराने की व्यवस्था की जाएगी।