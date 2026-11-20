विज्ञापन

कानपुर साउथ एकेडमी के तत्वावधान में आयोजित टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में खांडेकर क्रिकेट एकेडमी की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 141 रन बनाए। अभय ने 30, अलमास शौकत ने 20 और जावेद ने 20 रन बनाए। संदीप मित्तल ने तीन विकेट, नीरज कुमार और राहुल तिवारी ने दो-दो विकेट हासिल किए। पीएसी क्लब की टीम ने 18.1 ओवर में छह विकेट खोकर 143 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। राहुल तिवारी ने 31, आयुष पांडे ने नाबाद 31 रन व विकास सिंह ने 24 रन बनाकर जीत सुनिश्चित की। दीपांशु सिंह ने दो विकेट हासिल किए।क्वार्टर फाइनल में बाबे लालू की टीम ने 20 ओवर में तीन विकेट पर 178 रन बनाए। ईशान अवस्थी ने 66 रन, अमन सिंह ठाकुर ने 55 रन की पारियां खेलीं। रोवर्स क्लब की टीम 18 ओवर में तीन विकेट पर 180 बनाकर मैच अपने नाम किया। आर्यन सिंह ने 63, कप्तान आदेश कुमार ने 40 रन व घनश्याम उपाध्याय ने 31 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। शुक्रवार को दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला रोवर्स क्लब बनाम कानपुर साउथ अकादमी के बीच सुबह 10 बजे से किदवईनगर स्थित कानपुर साउथ मैदान पर खेला जाएगा।