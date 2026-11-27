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कानपुर। आयुध निर्माणी कानपुर में आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को ठेकेदार फर्म के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। धरने पर बैठे अनिल कुमार, शनि, अजय और सुधीर ने बताया कि पहले उन्हें प्रतिदिन 750 रुपये मजदूरी मिलती थी। सरकार ने केंद्रीय आउटसोर्स कर्मचारियों की दिहाड़ी बढ़ाकर 840 रुपये कर दी है, लेकिन नए ठेकेदार ने मजदूरी घटाकर 600 रुपये प्रतिदिन कर दी है। विरोध करने पर ठेकेदार ने स्पष्ट कहा कि इसी दर पर भुगतान होगा, अन्यथा कर्मचारियों को काम से हटा दिया जाएगा। इसके विरोध में सभी आउटसोर्स कर्मचारी पिछले छह दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। सपा नेता सम्राट विकास का कहना है कि फैक्टरी के अस्थायी कर्मचारियों के हक की आवाज फिर तेज होगी। उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जाएगा। (ब्यूरो)