विज्ञापन



प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब चार बजे नगर निगम की वैक्यूम रोड स्वीपर मशीन पुल पर सफाई कर रही थी। इसी दौरान जेके मंदिर की तरफ से मोतीझील की ओर जा रही तेज रफ्तार टैक्सी अनियंत्रित होकर मशीन से टकरा गई। यातायात पुलिस ने क्रेन मंगवाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुल से हटवाया। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका। इसी तरह फजलगंज के कालपी रोड पर लापरवाही से सवारी भरकर ऑटो चला रहे ऑटो को डंपर ने टक्कर मार दी जिससे सवारियां बाल बाल बच गईं। विज्ञापन

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब चार बजे नगर निगम की वैक्यूम रोड स्वीपर मशीन पुल पर सफाई कर रही थी। इसी दौरान जेके मंदिर की तरफ से मोतीझील की ओर जा रही तेज रफ्तार टैक्सी अनियंत्रित होकर मशीन से टकरा गई। यातायात पुलिस ने क्रेन मंगवाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुल से हटवाया। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका। इसी तरह फजलगंज के कालपी रोड पर लापरवाही से सवारी भरकर ऑटो चला रहे ऑटो को डंपर ने टक्कर मार दी जिससे सवारियां बाल बाल बच गईं।

कानपुर। हैलेट पुल पर शनिवार तड़के बेकाबू टैक्सी कार नगर निगम की स्वीपर गाड़ी से टकरा गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि टैक्सी का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया। गनीमत रही कि टक्कर के बाद कार के एयरबैग खुल गए जिससे चालक की जान बच गई। हादसे में कार चालक और नगर निगम की गाड़ी का चालक घायल हो गए।