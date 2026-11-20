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उन्होंने कहा है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में पंचायतों की मतदाता सूची में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की प्रक्रिया के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची-2026 में छूट गया है, तो निर्धारित फार्म भरकर आवेदन करने का मौका है। भरे हुए फार्म संबंधित बीएलओ अथवा संबंधित उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में अधिकृत कर्मचारी को दिए जा सकते हैं। विज्ञापन

प्राप्त आवेदनों पर जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आयोग की ओर से संक्षिप्त पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी होने के उपरांत ऑनलाइन डाटा एंट्री कराकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने और संशोधन के साथ ही विलोपन किया जाएगा। बता दें कि जनपद की 618 ग्राम पंचायतों में मौजूदा समय में 12.40 लाख मतदाता दर्ज हैं। उन्होंने कहा है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में पंचायतों की मतदाता सूची में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन की प्रक्रिया के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची-2026 में छूट गया है, तो निर्धारित फार्म भरकर आवेदन करने का मौका है। भरे हुए फार्म संबंधित बीएलओ अथवा संबंधित उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में अधिकृत कर्मचारी को दिए जा सकते हैं।प्राप्त आवेदनों पर जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आयोग की ओर से संक्षिप्त पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी होने के उपरांत ऑनलाइन डाटा एंट्री कराकर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने और संशोधन के साथ ही विलोपन किया जाएगा। बता दें कि जनपद की 618 ग्राम पंचायतों में मौजूदा समय में 12.40 लाख मतदाता दर्ज हैं।

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कानपुर देहात। पंचायत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और गलत दर्ज प्रविष्टि में संशोधन का मौका है। इच्छुक व्यक्ति प्रपत्र-2 भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। संशोधन के लिए प्रपत्र-3 और नाम हटाने के लिए प्रपत्र-4 भरकर जमा किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) कपिल सिंह ने जनपद के ग्राम निवासियों से पंचायत निर्वाचक नामावली-2026 में खुद का और परिवार के पात्र सदस्यों का नाम जांचने की अपील की गई है।