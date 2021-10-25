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शाम को घर-घर तुलसी पूजन के साथ तुलसी-शालिग्राम विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चार माह की योग निद्रा में गए भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। ज्योतिषाचार्य राम अवतार दीक्षित ने बताया कि देवोत्थान एकादशी से चातुर्मास समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। पर्व पर श्रद्धालुओं ने घरों में भगवान विष्णु के चरण चिह्न बनाए और रंगोली व चौक सजाकर पूजा की। महिलाओं ने व्रत रखकर तुलसी के पौधे का शृंगार किया।गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ पारंपरिक रीति-रिवाज से कराया गया। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। केशव नगर, सुभाष नगर, शास्त्री नगर और आजाद नगर समेत कई मोहल्लों में आयोजन हुए। वहीं, पर्व के चलते बाजारों में गन्ने और सिंघाड़े की मांग बढ़ गई। सामान्य दिनों में 80 से 100 रुपये किलो बिकने वाला सिंघाड़ा शुक्रवार को 150 रुपये किलो तक पहुंच गया। गन्ने की कीमतों में भी तेजी रही। लोगों ने गन्ने और सिंघाड़े का पूजन कर पर्व की परंपराएं निभाईं। मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी से सर्दी की शुरुआत भी मानी जाती है।