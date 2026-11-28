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शासन ने मरीजों और उनके तीमारदारों को दवाओं की उपलब्धता, स्टॉक और कीमतों की पारदर्शी जानकारी देने के लिए सभी अस्पताल फार्मेसियों और मेडिकल स्टोरों को खरीद-बिक्री का विवरण सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत अस्पतालों को अपनी पब्लिक वेबसाइट तैयार कर दवाओं का पूरा ब्योरा अपलोड करना था। अस्पताल परिसर में डिस्प्ले बोर्ड लगाकर दवाओं की उपलब्धता और दरों की जानकारी प्रदर्शित करनी थी। इसके बावजूद अब तक किसी अस्पताल ने न तो वेबसाइट पर विवरण सार्वजनिक किया है और न ही परिसर में डिस्प्ले बोर्ड लगाया है। दरअसल, अस्पतालों की फार्मेसियों में मनमाने दाम पर दवाएं बेचने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। अमर उजाला ने भी मोनोपॉली दवाओं के जरिये मरीजों से वसूली के इस खेल को प्रमुखता से उजागर किया था। इसके बाद शासन ने मामले का संज्ञान लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शासनादेश जारी किया था।हालांकि, आदेश के बावजूद अस्पताल संचालकों ने व्यवस्था लागू नहीं की। दूसरी ओर, कार्रवाई की रफ्तार को लेकर ड्रग विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। शहर में बड़ी संख्या में निजी अस्पताल और नर्सिंग होम संचालित हैं, लेकिन अब तक कुछ अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं। ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर ओमपाल ने बताया कि पहले चरण में अस्पतालों की फार्मेसियों का चिह्नांकन और जांच की जा रही है। अब तक 11 फार्मेसियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। अगले चरण में मेडिकल स्टोरों की सघन जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।डिस्प्ले से होगी भ्रम की आशंकादवा व्यापारियों और फार्मेसी संचालकों का तर्क है कि खरीद और बिक्री के दाम सार्वजनिक करने से मरीजों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। उनका कहना है कि दवाओं की खरीद, रखरखाव और मरीजों तक पहुंचाने में होने वाला खर्च भी जुड़ा रहता है। केवल खरीद-बिक्री के अंतर को देखकर मरीज फार्मेसी संचालकों पर सवाल उठा सकते हैं। शासन को पारदर्शिता के साथ सभी दवाओं की एमआरपी भी अपने स्तर से तय करनी चाहिए।