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मूलरूप से फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के मझिगांव निवासी श्रीपाल गंगागंज कॉलोनी में रहते थे। वह शाहपुर स्थित बंद पड़ी फैक्टरी की सुरक्षा में तैनात थे। उनके भाई राकेश कुमार ने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि फैक्टरी प्रबंधन पर करीब सात महीने का वेतन बकाया था। श्रीपाल सुपरवाइजर और मैनेजर महेंद्र सिंह से रुपये मांगते थे। उन्होंने दिलीप कपूर से भी इसकी शिकायत की थी। 21 नवंबर को फैक्टरी में ही उनका शव मिला था। भाई ने फैक्टरी मालिक, मैनेजर और सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े लोगों पर साजिश के तहत हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। डीसीपी ने मामले में जांच की बात कही। विज्ञापन

मूलरूप से फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के मझिगांव निवासी श्रीपाल गंगागंज कॉलोनी में रहते थे। वह शाहपुर स्थित बंद पड़ी फैक्टरी की सुरक्षा में तैनात थे। उनके भाई राकेश कुमार ने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि फैक्टरी प्रबंधन पर करीब सात महीने का वेतन बकाया था। श्रीपाल सुपरवाइजर और मैनेजर महेंद्र सिंह से रुपये मांगते थे। उन्होंने दिलीप कपूर से भी इसकी शिकायत की थी। 21 नवंबर को फैक्टरी में ही उनका शव मिला था। भाई ने फैक्टरी मालिक, मैनेजर और सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े लोगों पर साजिश के तहत हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। डीसीपी ने मामले में जांच की बात कही।

कानपुर। पनकी शाहपुर स्थित केसीके आर्टवेयर फैक्टरी में सिक्योरिटी गार्ड श्रीपाल (67) की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि मुकदमे में आरोपी फैक्टरी मालिक, मैनेजर महेंद्र सिंह और एसजेडी सिक्योरिटी गार्ड के संचालक को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस उनकी कॉल डिटेल निकलवा रही है। साथ ही फैक्टरी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों के बयान लिए जाएंगे।