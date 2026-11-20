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आरोप है कि बिल्डर अनूप अस्थाना, उसके बेटे सुयश, व्यापारी श्रीराम उर्फ रमित मिश्रा, बृजेंद्र नाथ मिश्रा उर्फ बेबी बिल्डर ने उन्हें कई महीनों तक दो होटलों में बंधक बनाकर रखा और नशे का आदी बना दिया। नशे की हालत में उनकी करोड़ों रुपये की संपत्तियों की औन-पौने दामों में रजिस्ट्री करवा ली। मामले में सुयश, रमित व बेबी बिल्डर को जेल भेजा गया था तीनों की जमानत अर्जियां भी कोर्ट खारिज कर चुकी है। पुलिस की पकड़ से दूर अनूप ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)

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कानपुर। कारोबारी प्रणवतपत सिंहानिया को बंधक बनाकर धोखे से संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के मामले में आरोपी मशहूर बिल्डर अनूप कुमार अस्थाना की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जिला जज सप्तम देवकांत शुक्ला ने खारिज कर दी है। कारोबारी ने 24 अक्तूबर को स्वरूपनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।