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बरौर। विकास खंड मलासा के ग्राम पंचायत अरहरियामऊ में कराए गए विकास कार्यों का शुक्रवार को टीम ने सोशल ऑडिट किया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी व तकनीकी सहायक मौजूद नहीं रहे। सात नंबर रजिस्टर नहीं मिला साथ ही नागरिक सूचना बोर्ड नहीं लगा मिला। अरहरियामऊ गांव में वर्ष 2025-026 में कराए गए विकास कार्यों का सोशल ऑडिट करने पहुंची टीम ने तालाब के किनारे कराए गए पौधरोपण की जानकारी कर निरीक्षण किया। गांव में कुल 110 मनरेगा जॉब कार्ड की जानकारी मिली। जिसमें 75 मजदूर सक्रिय पाए गए। वहीं 2025-026 में गांव में एक भी आवास किसी को नहीं मिलने की जानकारी दी गई। मनोज के खेत से सूरज सचान के खेत तक चकरोड निर्माण में मजदूरों की उपस्थिति दर्ज नहीं मिली। ग्रामीण उषा देवी, शिवप्रसाद, रमाकांत, राजेश कुमार, रूद्र सिंह ने बताया कि मनरेगा में मजदूरी समय से नहीं मिलने के कारण मजदूरी काम करने नहीं जाते हैं। जिनको बाहर मजदूरी करने जाना पड़ता है। ऑडिटर सुरेंद्र कुमार ने सात नंबर रजिस्टर मुहैया कराए जाने और नागरिक सूचना बोर्ड लगाने के लिए कहा। यहां रुचि त्रिपाठी, विजयपाल, इरफान, प्रधान प्रशासक रामेंद्र सिंह, पंचायत सहायक स्वाती आदि मौजूद रहीं।