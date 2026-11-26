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पीएसी मैदान पर खेरापति क्लब की टीम 41.5 ओवर में 168 रन पर सिमट गई। अनमोल मिश्रा ने 41, वैभव ने 36 और उदय प्रताप ने 35 रन बनाए। आलोक, धनेश, अभिषेक और आदित्य ने दो-दो विकेट हासिल किए। नेशनल यूथ क्लब ने मो. शारिम की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर महज 13.1 ओवर में एक विकेट खोकर 170 रन बनाते हुए जीत हासिल कर ली। शारिम 118 रन बनाकर नाबाद लौटे। विराट सिंह को एक विकेट मिला।डीएवी कॉलेज मैदान पर दूसरे मुकाबले में स्काई क्लब ने निर्धारित 35 ओवर में आठ विकेट पर 192 रन बनाए। वीर सिंह ने 41, अनिरुद्ध ने 39 और उज्ज्वल ने 32 रन का योगदान दिया। शौर्य गुप्ता ने दो विकेट लिए। सोनेट क्लब की टीम 31.5 ओवर में 169 रन पर ढेर हो गई। आर्यन सिंह ने 72 रन बनाए। अभिषेक दीक्षित और तन्मय पांडे ने तीन-तीन, राजवर्धन ने दो विकेट झटके।वीएसएसडी कॉलेज मैदान पर तीसरे मुकाबले में चित्रा एकेडमी की टीम 31.1 ओवर में 140 रन पर ऑलआउट हो गई। संकल्प ने सर्वाधिक 37 रन बनाए। आर्यन पुरोहित ने चार और सूर्यांश ने तीन विकेट लिए। कानपुर ग्रांड ने 32.2 ओवर में सात विकेट पर 141 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।