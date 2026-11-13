Kanpur News: मां की कल्याणपुर में हत्या हुई, पुलिस नहीं सुन रही

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गुजैनी के जरौली फेज दो निवासी प्रखर सिंह ने बताया कि सात अक्तूबर को उनकी मां कंचन उर्फ प्रीति काम से कन्नौज गई थीं। लौटते समय शाम साढ़े सात बजे उन्होंने फोन कर कहा कि तबीयत ठीक नहीं है। विजयनगर पेट्रोल पंप के पास बुलाया। वहां पहुंचने पर मां नहीं मिलीं। उसी रात साढ़े ग्यारह बजे उनके कल्याणपुर में मृत मिलने की सूचना मिली। प्रखर के मुताबिक, मां के सिर पर चोट लगी थी। उनका मोबाइल, पर्स व ज्वैलरी भी गायब थी। आरोप है कि पुलिस कह रही है कि कंचन नशे की हालत में थीं। एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह ने बताया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी से मौत की पुष्टि हुई है। मामले की जांच की जा रही है। (संवाद) विज्ञापन

गुजैनी के जरौली फेज दो निवासी प्रखर सिंह ने बताया कि सात अक्तूबर को उनकी मां कंचन उर्फ प्रीति काम से कन्नौज गई थीं। लौटते समय शाम साढ़े सात बजे उन्होंने फोन कर कहा कि तबीयत ठीक नहीं है। विजयनगर पेट्रोल पंप के पास बुलाया। वहां पहुंचने पर मां नहीं मिलीं। उसी रात साढ़े ग्यारह बजे उनके कल्याणपुर में मृत मिलने की सूचना मिली। प्रखर के मुताबिक, मां के सिर पर चोट लगी थी। उनका मोबाइल, पर्स व ज्वैलरी भी गायब थी। आरोप है कि पुलिस कह रही है कि कंचन नशे की हालत में थीं। एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह ने बताया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी से मौत की पुष्टि हुई है। मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)

कानपुर। कल्याणपुर के आवास विकास तीन कम्यूनिटी सेंटर के पास सात अक्तूबर की रात संदिग्ध हालात में मृत मिली महिला का बेटा पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। बेटे का आरोप है कि उसकी मां की हत्या हुई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करना तो दूर इस बात का जवाब नहीं दे रही है कि मेरी मां कल्याणपुर कैसे पहुंच गईं। पुलिस उनका गायब मोबाइल, पर्स व गले में पड़ी चेन भी नहीं खोज सकी है। पुलिस कमिश्नर से एसीपी को जांच के आदेश दिए हैं।