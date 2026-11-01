Kanpur News: नगर निगम का खजाना खाली होने के कगार पर, भुगतान पर संकट

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मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी रीता सचान की ओर से नगर आयुक्त को भेजे गए पत्र में बताया गया कि जिले के सभी छह जोन में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इन विकास कार्यों के भुगतान के लिए ठेकेदार अपनी पत्रावलियों को पेश कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर की संस्तुति के बाद सभी पत्रावलियां भुगतान के लिए लेखा विभाग पहुंच रही हैं। नगर निगम की वसूली की स्थिति पिछले कुछ दिनों से ज्यादा खराब है। ऐसे में नगर निगम निधि में कुछ धनराशि ही शेष है। भुगतान के लिए रोजाना कई-कई फाइलें आ रही है। ऐसे में भुगतान पर संकट आ रहा है।उन्होंने सुझाव दिया कि इन पत्रावलियों के त्वरित भुगतान के लिए जरूरी है कि सभी जोन से होने वाली वसूली की नियमित समीक्षा की जाए। वसूली न बढ़ी तो भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।कर्मचारियों की माने तो वसूली कार्य में लगने वाला ज्यादातर स्टाफ इन दिनों जनगणना ड्यूटी में व्यस्त है। ऐसे में वसूली का कार्य प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर ओटीएस के तहत पैसा सीधे शासन जा रहा है। फिर वहां से यहां आ रहा है। इस मद में 15 करोड़ रुपये जमा किए गए जिसमें अभी तक 1.26 करोड़ ही आया है। नगर निगम निधि में हर महीने शासन से करीब 60-65 करोड़ रुपये आता है। यह धनराशि वेतन, पेंशन, एरियर, बीमा, ग्रेच्युटी जैसे भुगतान के लिए होती है। दूसरी ओर हाउस टैक्स, औद्योगिक टैक्स, सेंट्रल टैक्स, विज्ञापन, यूजर चार्ज (जुर्माना), पार्किंग, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में कंपनी की तरफ से जमा होने वाली धनराशि आदि से नगर निगम की आय होती है।भुगतान वाले मद में नहीं बची धनराशिवेतन, पेंशन आदि भुगतान के बाद हर महीने बचने वाली धनराशि को जोड़ कर देखा जाए तो नगर निगम के पास पर्याप्त पैसा मौजूद है। हालांकि ठेकेदारों का भुगतान नगर निगम के जिस मद से होता है उसमें पर्याप्त धनराशि नहीं है।वर्जन:जनगणना में कर्मचारियों के लगे होने से राजस्व वसूली प्रभावित हुई है। अन्य मदों के लिए पैसा है। जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। - अर्पित उपाध्याय, नगर आयुक्त