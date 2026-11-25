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कानपुर। ककवन, बिल्हौर, चौबेपुर और बिधनू में चल रहे फाइलेरिया से बचाव के लिए अभियान के तहत अब तक एक लाख से ज्यादा लोगों ने दवा का सेवन किया है। इनमें बिधनू में 29,366, बिल्हौर में 41,260, चौबेपुर में 24,137 और ककवन में 9,588 लोगों ने दवा खाई है। यह जानकारी नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने दी। जिला मलेरिया अधिकारी एके सिंह ने बताया कि अभियान के तहत अब तक चारों ब्लॉकों की कुल आबादी के सापेक्ष लगभग 15 प्रतिशत लोगों ने फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन किया है। 24,774 लोगों ने दवा सेवन से इनकार किया था जिनमें से 59 प्रतिशत यानी 14,717 लोगों को समझाकर दवा का सेवन करा दिया गया है। संवाद