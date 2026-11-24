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बीती 28 अक्तूबर को एटीएस ने अंकित संखवार को गिरफ्तार किया था। उस पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे आतंकियों को ई-मेल आईडी बेचने का आरोप है। इन ई-मेल आईडी का इस्तेमाल यूपी, दिल्ली और मुंबई में आतंकी धमकी देने के लिए किया गया था। हाल ही में एटीएस ने जब अंकित का कस्टडी रिमांड लिया तो गोविंदनगर से खरीदे गए लैपटॉप से 58 लाख ई-मेल आईडी और खाते से 80 लाख रुपयों का ट्रांजेक्शन मिला। सूत्रों के अनुसार ट्रांजेक्शन में कुछ रुपये कानपुर के तीन लोगों के खाते में भेजे गए हैं। ये तीन नाम एटीएस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि इन लोगों से पूछताछ में मास्टर माइंड का नाम भी सामने आ सकता है। विज्ञापन

सूत्रों का दावा है कि एटीएस की एक टीम कुछ बैंकों के अधिकारियों के संपर्क में है। ट्रांजेक्शन करने वाले खाताधारकों का सटीक नाम-पता एकत्र किया जा रहा है। जानकारी हाथ आते ही टीम कानपुर में दबिश देगी। हालांकि, स्थानीय पुलिस अधिकारी एटीएस के मामले में कुछ भी बोलने से साफ इन्कार कर रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन

बीती 28 अक्तूबर को एटीएस ने अंकित संखवार को गिरफ्तार किया था। उस पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे आतंकियों को ई-मेल आईडी बेचने का आरोप है। इन ई-मेल आईडी का इस्तेमाल यूपी, दिल्ली और मुंबई में आतंकी धमकी देने के लिए किया गया था। हाल ही में एटीएस ने जब अंकित का कस्टडी रिमांड लिया तो गोविंदनगर से खरीदे गए लैपटॉप से 58 लाख ई-मेल आईडी और खाते से 80 लाख रुपयों का ट्रांजेक्शन मिला। सूत्रों के अनुसार ट्रांजेक्शन में कुछ रुपये कानपुर के तीन लोगों के खाते में भेजे गए हैं। ये तीन नाम एटीएस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि इन लोगों से पूछताछ में मास्टर माइंड का नाम भी सामने आ सकता है।सूत्रों का दावा है कि एटीएस की एक टीम कुछ बैंकों के अधिकारियों के संपर्क में है। ट्रांजेक्शन करने वाले खाताधारकों का सटीक नाम-पता एकत्र किया जा रहा है। जानकारी हाथ आते ही टीम कानपुर में दबिश देगी। हालांकि, स्थानीय पुलिस अधिकारी एटीएस के मामले में कुछ भी बोलने से साफ इन्कार कर रहे हैं।

कानपुर। दहेली सुजानपुर से गिरफ्तार किए गए आतंकियों के मददगार अंकित संखवार ने कस्टडी रिमांड के दौरान कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उसके बैंक खाते से 80 लाख रुपये का जिन लोगों के बीच ट्रांजेक्शन हुआ है उनमें कानपुर के भी तीन लोगों के नाम हैं। इनसे पूछताछ करने के लिए जल्द ही एटीएस की टीम जाजमऊ, मछरिया और बर्रा में दबिश दे सकती है। यहां रहने वाले कुछ लोगों के साथ अंकित के लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं। कुछ नाम बिहार के भी सामने आए हैं। एक टीम वहां भी जाएगी।