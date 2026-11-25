Kanpur News: नौकरानी ने चुराए गहने, प्राथमिकी
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:47 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:47 AM IST
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कानपुर। कल्याणपुर के गौतम विहार, नया शिवली रोड निवासी राधाकृष्ण पांडेय ने पुलिस को बताया कि सलोनी कमला उर्फ पूनम पिछले चार महीने से घर में काम कर रही थी। 16 नवंबर को उनकी पत्नी अलका ने मुंडन कार्यक्रम से लौटने के बाद मंगलसूत्र, लॉकेट और दो अंगूठियां पर्स में रखकर झोले में टांग दिए थे। 17 नवंबर को परिजन की गैरमौजूदगी में नौकरानी ने झोले से गहने चुरा लिए। थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर पूछताछ की जा रही है। संवाद
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