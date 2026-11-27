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कानपुर। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि संविधान को हाथ और जेब में लेकर घूमने वाले इंडी गठबंधन के नेता उसकी गरिमा और मूल भावना नहीं समझ सकते। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर राजनीतिक स्वार्थ साधने वालों ने उनके जीवनकाल में ही उनका अपमान किया। गुरुवार देर शाम क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। कार्यकर्ताओं से मतदाता जोड़ो अभियान के तहत घर-घर संपर्क कर पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए कहा। संत रविदास जयंती पर निकलने वाली समरसता संकल्प यात्रा के स्वागत की जिम्मेदारी भी सौंपी। उन्होंने कहा कि चुनाव बूथ पर लड़ा जाता है और बूथ की मजबूती जीत का आधार है। झारखंड के संगठन मंत्री पवन कुमार साय ने भी बूथ मजबूत करने पर जोर दिया। अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने की। (ब्यूरो)