कानपुर: भागवत कथा से लौट रही महिला से टप्पेबाजी, शातिर मंगलसूत्र-बालियां-पायल लेकर फरार, CCTV खंगाल रही पुलिस
Kanpur News: चकेरी थाना क्षेत्र में एक महिला को मंदिर का रास्ता पूछने के बहाने दो शातिर टप्पेबाजों ने रोक लिया और बेटे पर दोष होने का डर दिखाकर जाल में फंसा लिया। आरोपियों ने पूजा-पाठ का झांसा दिया और करीब एक लाख रुपये कीमत के मंगलसूत्र, बालियां व पायल उतरवाकर फरार हो गए।
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कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र में सोमवार देर रात टप्पेबाजों ने धर्म और आस्था की आड़ में एक महिला को अपना शिकार बना लिया। मंदिर का रास्ता पूछने के बहाने पहुंचे दो शातिरों ने पहले महिला से मेलजोल बढ़ाया, फिर उसके बेटे पर दोष होने का डर दिखाकर ऐसा जाल बिछाया कि महिला खुद अपने जेवर उतारकर उनके हवाले कर बैठी। आरोपियों ने मंत्र पढ़ने और पूजा से दोष दूर करने का झांसा दिया।
महिला के अनुसार उसकी चांदी की पायल, कान की बालियां और मंगलसूत्र उतरवाने के बाद दोनों उसे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाकर फरार हो गए। कुछ देर बाद महिला ने पलटकर देखा, तो दोनों शातिर गायब थे। ठगी का अहसास होते ही महिला के होश उड़ गए। महिला ने बताया कि, उसकी गहनों की कीमत करीब एक लाख रुपये है। हरजिंदर नगर निवासी परशुराम दिवाकर एक टेंट हाउस में मुनीम हैं।
महिला के बेटे पर दोष होने की बात कही
उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी राजरानी लालबंगला में भागवत कथा सुनने गई थीं। देर रात घर लौटते समय वह चौरसिया गेस्ट हाउस के पास पहुंचीं। इसी दौरान दो युवक उनके पास आए। एक युवक ने मंदिर जाने का रास्ता पूछा। बातचीत के दौरान महिला ने युवकों से उनके आने की जगह पूछी, तो उन्होंने खुद को हरिद्वार का बताया। आरोप है कि इसके बाद एक युवक ने महिला के बेटे पर दोष होने की बात कही और पूजा-पाठ के जरिए उसे दूर करने का दावा किया।
बालियां और गले का मंगलसूत्र उतरवा लिया
बेटे के भविष्य को लेकर चिंता में पड़ी महिला उनकी बातों में आ गई। इसके बाद आरोपी मंत्र पढ़ने लगा और पूजा की प्रक्रिया बताकर महिला को अपने झांसे में ले लिया। शातिरों ने महिला से पैर की चांदी की पायल, कान की बालियां और गले का मंगलसूत्र उतरवा लिया। आरोपियों ने महिला से कहा कि वे हरिद्वार जाकर पूजा करेंगे और एक महीने बाद भगवान के रूप में लौटेंगे। उस समय उन्हें दूध पिला देना।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस
इसके बाद महिला को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठने का निर्देश दिया। महिला उनके कहे अनुसार बैठ गई। कुछ मिनट तक जब कोई आहट नहीं हुई, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। दोनों आरोपी जेवर लेकर रफूचक्कर हो चुके थे। काफी देर बाद महिला ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर चकेरी पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की जाएगी।