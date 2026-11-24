कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र में सोमवार देर रात टप्पेबाजों ने धर्म और आस्था की आड़ में एक महिला को अपना शिकार बना लिया। मंदिर का रास्ता पूछने के बहाने पहुंचे दो शातिरों ने पहले महिला से मेलजोल बढ़ाया, फिर उसके बेटे पर दोष होने का डर दिखाकर ऐसा जाल बिछाया कि महिला खुद अपने जेवर उतारकर उनके हवाले कर बैठी। आरोपियों ने मंत्र पढ़ने और पूजा से दोष दूर करने का झांसा दिया।

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महिला के अनुसार उसकी चांदी की पायल, कान की बालियां और मंगलसूत्र उतरवाने के बाद दोनों उसे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाकर फरार हो गए। कुछ देर बाद महिला ने पलटकर देखा, तो दोनों शातिर गायब थे। ठगी का अहसास होते ही महिला के होश उड़ गए। महिला ने बताया कि, उसकी गहनों की कीमत करीब एक लाख रुपये है। हरजिंदर नगर निवासी परशुराम दिवाकर एक टेंट हाउस में मुनीम हैं।