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बिठूर के हिंदूपुर संभरपुर गांव में चोरों ने गेस्ट हाउस कर्मी के सूने घर का ताला तोड़कर 6.60 लाख के गहने और नकदी पार कर दी। संभरपुर निवासी अविनाश कुमार तिवारी एक गेस्ट हाउस में नौकरी करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि रविवार को उनकी पत्नी और बच्चे शादी समारोह में और वह नौकरी पर गए थे। इस दौरान चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और माल पार कर दिया। सोमवार शाम जब परिवार के साथ वापस पहुंचे तब चोरी का पता चला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी और बक्सों के सामान बिखरा पड़ा था। बिठूर पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज का कहना है कि जल्द खुलासा किया जाएगा।