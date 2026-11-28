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किदवईनगर स्थित कानपुर साउथ ए मैदान पर कानपुर साउथ ने 45 ओवर में आठ विकेट पर 345 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। पृथ्वीराज ने 85, विदित जोशी ने 68 और सागर शर्मा ने 57 रन की पारी खेली। अभिनय और करन सिंह ने तीन-तीन विकेट लिए। एसपीएसएसए की टीम 34.3 ओवर में 182 रन पर सिमट गई। वंश निगम ने 39 रन बनाए। रौनक सिंह और अनुज पाल ने चार-चार विकेट झटके।नवाबगंज स्थित वीएसएसडी मैदान पर बीवीएस क्लब की टीम 26.4 ओवर में 75 रन पर ढेर हो गई। शुभम सिंह ने 27 रन बनाए। आरव और अखिल यादव ने पांच-पांच विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। एसएस क्लब ने 11.1 ओवर में बिना विकेट गंवाए 76 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। आरुष कश्यप 52 रन बनाकर नाबाद रहे।डीएवी मैदान पर रोलैंड क्लब ने 32.1 ओवर में 212 रन बनाए। मनीष वर्मा ने 60 और कुलदीप श्रीवास्तव ने 56 रन का योगदान दिया। अनुज पाल और आकाश जैन ने तीन-तीन विकेट लिए। तिलक सोसाइटी की टीम 29.4 ओवर में 133 रन पर सिमट गई। अयमान पठान ने सर्वाधिक 29 रन बनाए। अर्जुन मिश्रा ने चार और अर्पित भदौरिया ने तीन विकेट हासिल किए।श्यामनगर स्थित आरपीसीए मैदान पर यशराज क्लब की टीम 15.1 ओवर में 53 रन पर आउट हो गई। अंश यादव ने 13 रन बनाए। वैभव वर्मा ने चार, लोकेश पटेल और दिव्यांश शर्मा ने दो-दो विकेट लिए। बैचलर्स क्लब ने छह ओवर में दो विकेट पर 59 रन बनाकर आसान जीत हासिल की। सुनील कुशवाहा ने 26 रन बनाए।