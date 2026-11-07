कानपुर: धनतेरस पर पतारा के ग्रामीणों को सौगात, तालाब भूमाफिया से कब्जामुक्त, आठ की भूमिधरी खारिज, ऐसे खुली पोल

धनतेरस पर घाटमपुर के पतारा गांव के ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। करीब डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की तालाब की जमीन राजस्व अभिलेखों में निजी भूमिधरी में दर्ज होने की शिकायत मिली। डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर हुई जांच के बाद एसडीएम घाटमपुर के न्यायालय ने तालाब की जमीन पर दर्ज आठ निजी भूमिधरी प्रविष्टियां निरस्त कर दीं। अब यह जमीन फिर से सरकारी अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज होगी।

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वहीं, इस फैसले से खुश होकर ग्रामीणों ने शाम को तालाब पर एकत्र होकर दीप जलाकर दिवाली मनाई। वहीं, एसडीएम घाटमपुर अबिचल प्रताप सिंह ने चेतावनी दी कि सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर कब्जा या राजस्व रिकॉर्ड में अनियमित प्रविष्टियां कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई होगी।