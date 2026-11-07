कानपुर: धनतेरस पर पतारा के ग्रामीणों को सौगात, तालाब भूमाफिया से कब्जामुक्त, आठ की भूमिधरी खारिज, ऐसे खुली पोल
Kanpur News: घाटमपुर तहसील के पतारा गांव में डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की तालाब की जमीन को भूमाफिया के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है। प्रशासन ने पुराने राजस्व अभिलेखों के आधार पर आठ लोगों की फर्जी भूमिधरी प्रविष्टियां निरस्त कर जमीन को दोबारा तालाब की श्रेणी में दर्ज करने का आदेश दिया है।
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धनतेरस पर घाटमपुर के पतारा गांव के ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। करीब डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की तालाब की जमीन राजस्व अभिलेखों में निजी भूमिधरी में दर्ज होने की शिकायत मिली। डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर हुई जांच के बाद एसडीएम घाटमपुर के न्यायालय ने तालाब की जमीन पर दर्ज आठ निजी भूमिधरी प्रविष्टियां निरस्त कर दीं। अब यह जमीन फिर से सरकारी अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज होगी।
वहीं, इस फैसले से खुश होकर ग्रामीणों ने शाम को तालाब पर एकत्र होकर दीप जलाकर दिवाली मनाई। वहीं, एसडीएम घाटमपुर अबिचल प्रताप सिंह ने चेतावनी दी कि सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर कब्जा या राजस्व रिकॉर्ड में अनियमित प्रविष्टियां कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई होगी।
मूल अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज थी भूमि
मामला एक माह पुराना है जब गांव में आयोजित जन चौपाल में ग्रामीणों ने तालाब की जमीन पर अवैध प्लाटिंग और उसपर कब्जे की शिकायत की थी। बताया था कि गाटा संख्या 2009 पर पहले तालाब था। गांव के सामाजिक व पारंपरिक आयोजन भी होते थे। मामले को सज्ञान में लेकर पुराने खसरा-खतौनी, बंदोबस्त और चकबंदी अभिलेख खंगाले गए। जांच में सामने आया कि संबंधित भूमि मूल अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज थी।
पक्षकारों को नोटिस देकर पक्ष रखने का मौका दिया
लेकिन बाद के राजस्व रिकॉर्ड में अनियमित प्रविष्टियों के जरिए इसे निजी भूमिधरी के रूप में दर्ज कर दिया गया। इसके बाद जमीन पर प्लाटिंग किए जाने की शिकायत भी सामने आई। मामले में पक्षकारों को नोटिस देकर आपत्ति और अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित कराई गई। सभी पक्षों और पुराने राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 38(5) के तहत आदेश पारित किया।
आठ खातेदारों की प्रविष्टियां की निरस्त
आदेश के तहत प्रदीप कुमार वर्मा, राजेश कुशवाहा, प्रशांत मेहरोत्रा, पारस मेहरोत्रा, मीरा देवी, अर्चना देवी, ललित सोनी और रानी देवी समेत सभी भूमिधर खातेदारों की प्रविष्टियां निरस्त कर दी गईं। जमीन को दोबारा श्रेणी 6-1 (अकृषिक भूमि-जलमग्न भूमि) में तालाब के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की जिम्मेदारी तहसीलदार घाटमपुर को दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी और ग्रामसभा की जमीन को कब्जों से मुक्त कराने और उसके संरक्षण के लिए अभियान जारी रहेगा।
तालाब का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण होगा
एसडीएम अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि अब प्रशासन तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की कार्ययोजना तैयार करेगा। जल संरक्षण, वर्षाजल संचयन और भूजल स्तर सुधार के साथ ग्रामीणों के सामाजिक एवं पारंपरिक उपयोग के लिए तालाब को फिर विकसित करने की तैयारी है। वहीं, एसडीएम ने जिस कलम से ऐतिहासिक आदेश किया उसे पतारा स्थित बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में बाबा को समर्पित कर दिया।