कानपुर: कांशीराम अस्पताल में बनी चौकी, प्रभारी समेत छह पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, एक आरोपी को रंगेहाथ पकड़ा
Kanpur News: कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रॉमा सेंटर परिसर में शुक्रवार को नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। यहां चौकी प्रभारी समेत छह पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इस नई व्यवस्था से अस्पताल में वाहन चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा।
विस्तार
कानपुर में रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रॉमा सेंटर में शुक्रवार को कांशीराम चौकी का उद्घाटन हो गया। इस दौरान डॉ. हरिदत्त नेमी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। चौकी में चौकी प्रभारी शुभम पांडे, एक दरोगा, तीन सिपाही व एक दीवान समेत छह पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
अब अस्पताल परिसर में होने वाले वाहन चोरी समेत अन्य अपराधों पर अंकुश लगेगा। वहीं, शुक्रवार को एक चोर को रंगेहाथ चोरी करते पकड़ लिया गया। इस दौरान सीएमएम डॉ. पीयूष मिश्रा, पूर्व सीएमएम डॉ. नवीन चंद्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे।