कानपुर: वीडियो कॉल पर बेटी से कहा- आई लव यू बाबू, फिर युवक ने फंदा लगाकर दी जान, जांंच में जुटी पुलिस
Kanpur News: गोविंद नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने पत्नी और डेढ़ साल की बेटी से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कॉल रिसीव न होने पर परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव निकाला।
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कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में शिवांशु प्रताप सिंह (28) ने पत्नी और डेढ़ साल की बेटी से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद फंदा लगाकर जान दे दी। कॉल खत्म करते समय उसने बेटी से कहा, 'आई लव यू बाबू, अपना ख्याल रखना और मम्मा को परेशान मत करना... ओके बाय।' करीब एक घंटे बाद पत्नी ने फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुई। बड़े भाई की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़ा तो शिवांशु का शव कमरे में पंखे के सहारे चादर से लटका मिला।
मूलरूप से कानपुर देहात के डेरापुर स्थित उरसान गांव निवासी शिवांशु बर्रा-4 स्थित फ्लैट में पत्नी शैलवी और बेटी इवांशी के साथ रहता था। उसके पिता ज्ञान प्रताप सिंह सरकारी विद्यालय से शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हैं। बड़ा भाई विमल बर्रा-छह में रहता है। दोनों भाई प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते थे। विमल ने बताया कि बुधवार को वह शिवांशु के साथ गांव गए थे। शाम करीब चार बजे लौटने पर उसे फ्लैट पर छोड़कर अपने घर चले गए। इसके बाद शिवांशु ने पत्नी को वीडियो कॉल की।
फंदे से लटका मिला शव
काफी देर बात करने के बाद बेटी से बात की और उसे प्यार से विदा किया। करीब एक घंटे बाद पत्नी ने फोन मिलाया तो जवाब नहीं मिला। कई बार कॉल करने के बाद उसने विमल को सूचना दी। भाई फ्लैट पहुंचा और काफी देर दरवाजा खटखटाने के साथ डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस पर डायल 112 पर सूचना दी गई। गोविंद नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा, तो शिवांशु का शव फंदे से लटका मिला। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पिता को तलाशती रही मासूम
शिवांशु की मौत की खबर से पत्नी शैलवी बेसुध हो गई। परिवार में चीख-पुकार मच गई। मां को रोता देख डेढ़ साल की इवांशी बार-बार पूछती रही, मम्मा, पापा कहां हैं? मुझे पापा के पास जाना है। मासूम को यह पता नहीं था कि कुछ देर पहले उससे प्यार जताने वाला पिता अब कभी नहीं लौटेगा। गोविंद नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।