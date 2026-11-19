कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में शिवांशु प्रताप सिंह (28) ने पत्नी और डेढ़ साल की बेटी से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद फंदा लगाकर जान दे दी। कॉल खत्म करते समय उसने बेटी से कहा, 'आई लव यू बाबू, अपना ख्याल रखना और मम्मा को परेशान मत करना... ओके बाय।' करीब एक घंटे बाद पत्नी ने फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुई। बड़े भाई की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़ा तो शिवांशु का शव कमरे में पंखे के सहारे चादर से लटका मिला।

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मूलरूप से कानपुर देहात के डेरापुर स्थित उरसान गांव निवासी शिवांशु बर्रा-4 स्थित फ्लैट में पत्नी शैलवी और बेटी इवांशी के साथ रहता था। उसके पिता ज्ञान प्रताप सिंह सरकारी विद्यालय से शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हैं। बड़ा भाई विमल बर्रा-छह में रहता है। दोनों भाई प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते थे। विमल ने बताया कि बुधवार को वह शिवांशु के साथ गांव गए थे। शाम करीब चार बजे लौटने पर उसे फ्लैट पर छोड़कर अपने घर चले गए। इसके बाद शिवांशु ने पत्नी को वीडियो कॉल की।