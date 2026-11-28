कानपुर: अधिवेशन शताब्दी समारोह का भव्य शुभारंभ, साहित्य व संस्कृति की गूंज, स्मारिका व पुस्तकों का हुआ विमोचन
Kanpur News: कानपुर अधिवेशन (1926–2026) के दो दिवसीय शताब्दी वर्ष समारोह के पहले दिन शनिवार को साहित्यिक गरिमा, वैचारिक मंथन और सांस्कृतिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला।
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निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन की कानपुर शाखा द्वारा आयोजित ऐतिहासिक ‘कानपुर अधिवेशन’ (1926–2026) के शताब्दी वर्ष समारोह के पहले दिन आज साहित्यिक गरिमा, उत्साह और सांस्कृतिक उल्लास का संगम देखने को मिला। दो दिवसीय इस महत्वपूर्ण आयोजन में देश की विभिन्न शाखाओं से पधारे साहित्यकारों, विद्वानों, कवियों और गणमान्य अतिथियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज और सम्मेलन ध्वज के ध्वजारोहण, राष्ट्रगान तथा सम्मेलन गीत के साथ हुई। उद्घाटन सत्र में अतिथियों का स्वागत किया गया। वंदेमातरम्, दीप प्रज्ज्वलन और वृक्ष में जल अर्पण के साथ कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ। कुमारी समृद्धा घोष ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर वातावरण को भावपूर्ण बना दिया। कानपुर शाखा के अध्यक्ष श्री तुषारकांति चक्रवर्ती ने स्वागत भाषण दिया।
साहित्यिक और वैचारिक विषयों पर साझा किए विचार
वहीं, श्री स्नेहांशु घोष ने शाखा की ऐतिहासिक यात्रा एवं प्रमुख गतिविधियों का परिचय रखा। इस अवसर पर स्मारिका, शाखा पत्रिका, पुस्तकों तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं का विमोचन भी किया गया। दूसरे सत्र में विद्वानों ने गंभीर साहित्यिक और वैचारिक विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रोफेसर राजागोपाल धर चक्रवर्ती ने ‘उदार मानवतावाद और रविंद्रनाथ: राष्ट्रीय सीमाओं से परे विश्व मंच पर’ विषय पर व्याख्यान दिया। प्रोफेसर स्नेहाशीष शूर ने ‘कवि सुकांत और पत्रकारिता’ तथा प्रोफेसर मानवेंद्र दत्त चौधरी ने ‘आगामी पृथ्वी का रूपांतरण : श्री अरविंद का साहित्य एवं दर्शन’ पर विचार रखे।
कविता पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समां
श्री समीर रक्षित ने विभाजन के युग में बंगाली सांस्कृतिक अस्तित्व के संकट व संभावनाओं पर और डॉ. दिव्येंदु शेखर बाग ने ‘बांग्ला साहित्य एवं विज्ञान’ विषय पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। शाम के सांस्कृतिक सत्र में जमशेदपुर, कोडरमा, दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई और सिंदरी सहित अनेक शाखाओं के कलाकारों व प्रतिनिधियों ने कविता पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांधा। कानपुर शाखा की विशेष प्रस्तुति ने समारोह को नई गरिमा दी। इसी के साथ प्रथम दिवस के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए।