निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन की कानपुर शाखा द्वारा आयोजित ऐतिहासिक ‘कानपुर अधिवेशन’ (1926–2026) के शताब्दी वर्ष समारोह के पहले दिन आज साहित्यिक गरिमा, उत्साह और सांस्कृतिक उल्लास का संगम देखने को मिला। दो दिवसीय इस महत्वपूर्ण आयोजन में देश की विभिन्न शाखाओं से पधारे साहित्यकारों, विद्वानों, कवियों और गणमान्य अतिथियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज और सम्मेलन ध्वज के ध्वजारोहण, राष्ट्रगान तथा सम्मेलन गीत के साथ हुई। उद्घाटन सत्र में अतिथियों का स्वागत किया गया। वंदेमातरम्, दीप प्रज्ज्वलन और वृक्ष में जल अर्पण के साथ कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ। कुमारी समृद्धा घोष ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर वातावरण को भावपूर्ण बना दिया। कानपुर शाखा के अध्यक्ष श्री तुषारकांति चक्रवर्ती ने स्वागत भाषण दिया।